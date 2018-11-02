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NASA заявило о потере связи со станцией Dawn, запущенной в 2007 году

12:05, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
12:05, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
469
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#космос\n#связь\n#NASA\n#космический объект
Фото: Скрин
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Аппарат исследовал пояс астероидов и карликовую планету Цереру.

США. NASA потеряло связь с автоматической станцией Dawn, которая занималась исследованием пояса астероидов и карликовой планеты Церера. Об этом сообщила пресс-служба американского нацуправления по аэронавтике и исследованиям космического пространства.

Аппарат был запущен в 2007 году. В «НАСА» считают, что на борту закончилось топливо. О том, что связь потеряна стало ясно, когда станция не вышла на связь два дня подряд – 31 октября и 1 ноября.

Dusk for Dawn: NASA Mission to the Asteroid Belt

NASA's Dawn spacecraft turned science fiction into science fact by using ion propulsion to explore the two largest bodies in the main asteroid belt, Vesta and Ceres. The mission will end this fall, when the spacecraft runs out of hydrazine, which keeps it oriented and in communication with Earth.

«Сегодня мы празднуем конец миссии «Рассвет» - ее невероятные технические достижения, жизненно важную науку, которую она нам дала. <…>Поразительные образы и данные, которые собирал Дон из Веста и Цереры, имеют решающее значение для понимания истории и эволюции нашей солнечной системы», - сказал помощник администратора НАСА по научной миссии Томас Зурбухен.

С 2011 по сентябрь 2012 года «Рассвет» исследовал один из крупнейших астероидов Весту, а после – Цереру.

12:05, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
469
0
#космос\n#связь\n#NASA\n#космический объект

 

 

 


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