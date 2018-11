NASA заявило о потере связи со станцией Dawn, запущенной в 2007 году

США. NASA потеряло связь с автоматической станцией Dawn, которая занималась исследованием пояса астероидов и карликовой планеты Церера. Об этом сообщила пресс-служба американского нацуправления по аэронавтике и исследованиям космического пространства.

Аппарат был запущен в 2007 году. В «НАСА» считают, что на борту закончилось топливо. О том, что связь потеряна стало ясно, когда станция не вышла на связь два дня подряд – 31 октября и 1 ноября.

NASA's Dawn spacecraft turned science fiction into science fact by using ion propulsion to explore the two largest bodies in the main asteroid belt, Vesta and Ceres. The mission will end this fall, when the spacecraft runs out of hydrazine, which keeps it oriented and in communication with Earth.