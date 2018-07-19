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На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

15:51, 19 июля, 2018
Анна Торхова
15:51, 19 июля, 2018
Анна Торхова
787
0
#Южная Корея\n#золото\n#море
Фото: pixabay.com
787
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Стоимость запасов составит около 133 млрд долларов.

Южная. Корея. На борту найденного в Японском море крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота. Стоимость запасов составит около 133 млрд долларов, пишет Российская Газета.

По словам южнокорейской компании Shinil Group, занимающейся поисками, на крейсере находится 5500 ящиков с золотыми монетами, слитками и прочими драгоценностями.

Планируется, что 10% от суммы найденного клада, то есть более 13 млрд долларов, оставят на острове Уллындо. Часть этих денег направят в Комитет по созданию рабочих мест, а также на помощь жителям острова, которые ранее пострадали от землетрясения. Оставшуюся часть потратят на строительство музея «Дмитрия Донского». Также на острове планируют развивать инфраструктуру, в том числе построить кинокомплекс.

Ещё 10% суммы планируется вложить в железные и автомобильные дороги России, Северной и Южной Кореи, прокладку газопровода из России в Корею через КНДР.

Отмечается, что споров с российской стороной о принадлежности клада не возникнет.

По словам поисковиков, казна пока находится на дне Японского моря.

Напомним, крейсер «Дмитрий Донской», затонувший в 1905 году, нашли вблизи острова Уллындо во вторник, 17 июля.

15:51, 19 июля, 2018
Анна Торхова
787
0
#Южная Корея\n#золото\n#море

 

 

 


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