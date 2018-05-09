Музей мадам Тюссо пополнился восковой фигурой невесты принца Гарри

Двойника бывшей американской актрисы установили рядом со скульптурой наследника британской короны.

Лондон. Великобритания. Музей мадам Тюссо в Лондоне пополнился восковой фигурой невесты принца Гарри Меган Маркл. Как сообщается на официальном сайте учреждения, двойника бывшей американской актрисы установили рядом со скульптурой наследника британской короны.

Восковую Меган Маркл посетители музея увидят в том же образе, в котором будущая герцогиня предстала в день объявления о помолвке. Она облачена в зеленое платье. На безымянном пальце левой руки находится реплика обручального кольца, изготовленного по дизайну младшего сына принцессы Дианы.

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При этом восковая фигура принца Гарри также подверглась изменениям. В частности, у скульптуры члена британской королевской семьи появилась борода и новый костюм.

Поводом для создания нового экспоната лондонского музея мадам Тюссо стала свадьба принца Гарри, которая назначена на 19 мая 2018 года. Кроме того, в конце апреля стало известно, что его шафером станет принц Уильям.