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      Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года

      10:30, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:30, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      175
      0
      #социальные сети\n#Великобритания\n#брак\n#свадьбы\n#монархия
      Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
      175
      0

      Такое заявление сделала пресс-служба британской королевской семьи.  

      Лондон. Великобритания. Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Как пишут Известия.ру, такое заявление опубликовал Кенсингтонский дворец.  

      По информации СМИ, сообщение о дате предстоящего бракосочетания пресс-служба британской королевской семьи сделала в своем официальном аккаунте в Twitter.  

      Kensington Palace on Twitter

      Кроме того, стало известно, что все расходы по организации свадебного торжества взяла на себя королевская семья. Сама же церемония состоится в часовне Святого Георгия в Винздорском замке.  

      Напомним, о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено 27 ноября. Позже в СМИ появилась информация, что бракосочетание пары может состояться 26 мая 2018 года. 

      10:30, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      175
      0
      #социальные сети\n#Великобритания\n#брак\n#свадьбы\n#монархия

       

       

       

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