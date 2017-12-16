Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года

Такое заявление сделала пресс-служба британской королевской семьи.

Лондон. Великобритания. Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Как пишут Известия.ру, такое заявление опубликовал Кенсингтонский дворец.

По информации СМИ, сообщение о дате предстоящего бракосочетания пресс-служба британской королевской семьи сделала в своем официальном аккаунте в Twitter.

Кроме того, стало известно, что все расходы по организации свадебного торжества взяла на себя королевская семья. Сама же церемония состоится в часовне Святого Георгия в Винздорском замке.

Напомним, о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено 27 ноября. Позже в СМИ появилась информация, что бракосочетание пары может состояться 26 мая 2018 года.