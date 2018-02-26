Прокуратура Казахстана прекратила уголовное дело в отношении жены футболиста Аршавина

На почве ревности та угрожала своей предполагаемой сопернице из Алма-Аты.

Алма-Ата. Уголовное дело в отношении Алисы Аршавиной закрыто. Об этом РИА «Новости» сообщили в полиции Алма-Аты, пишет russian.rt.com.

Напомним, в этом году супруга экс-капитана сборной России, а в настоящее время – игрока казахстанского «Кайрата», отметилась несколькими скандалами.

В частности, она приревновала мужа к алма-атинской модели Ольге Семеновой, с которой Андрей Аршавин однажды танцевал в клубе. Видео попало в Интернет. Алиса вступила с переписку с предполагаемой разлучницей, в которой представлялась сотрудником ФСБ и угрожала Семеновой «отрезать пальцы» и «подложить наркотики». Та обратилась за помощью в правоохранительные органы Казахстана.

Впоследствии Аршавина призналась, что на нее завели уголовное дело по трем статьям. Теперь оно прекращено.

Кроме того, в январе супруга футболиста, вылетая с детьми из Москвы в Алма-Ату, закатила истерику, вследствие чего женщину сняли с рейса.