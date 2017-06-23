Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

Причиной редких атмосферных явлений может послужить совпадение орбит Венеры и Юпитера.

Вашингтон. США. В ноябре этого года Земля может погрузиться в темноту на две недели. При этом Солнце будет выглядеть синим, сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на зарубежные СМИ, цитирующие слова бывшего руководителя НАСА Чарльза Болдена.

Экс-глава космического ведомства США прогнозирует период уменьшения освещенности Земли с 15 по 29 ноября 2017 года. Редкое атмосферное явление он объясняет совпадением орбит Венеры и Юпитера под таким углом, что с нашей планеты будет казаться, что Венера пройдет на юго-западе Юпитера. При этом ее свет будет в 10 раз ярче, чем обычно.

Кроме того, в это же время якобы сильно повысится температура Солнца, из-за чего оно окрасится в синий цвет. До привычной температуры звезда остынет в течение 15 суток.