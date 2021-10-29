Создатели сериала «Игра в кальмара» создали внутреннюю криптовалюту

Псевдоденьги будут использованы в онлайн-игре по мотивам фильма.

Сеул. Южная Корея. Любители южнокорейского сериала «Игра в кальмара» (Squid Game) обзаведутся собственными «деньгами». Продюсеры проекта выпустили криптовалюту Squid, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNBC.

По данным телеканала, предпродажи начались 20 октября. Один Squid («кальмар») стоит 2,22 доллара США, а капитализация криптовалюты уже превысила 174 млн долларов.

«Кальмарами» будут расплачиваться участники онлайн-игры по мотивам фильма, которая стартует в ноябре. Как и в сериале, соревнования продлятся 6 раундов. Однако в отличие от оригинала, гибель проигравшим не грозит.

Фильм рассказывает о жестоких детских играх на выживание. За 25 дней показа «Игры в кальмара» на платформе Netflix сериал набрал 111 млн просмотров, что побило предыдущий рекорд. Он принадлежал американскому сериалу «Бриджертоны», который за 4 недели просмотрели 82 млн раз.