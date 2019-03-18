Минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX

Ведомство проверит нарушения норм безопасности при разрешении полетов.

США. Минтранс США начал проверку, в ходе которой установит основания выдачи федеральным управлением гражданской авиации разрешений на полеты самолетов Boeing-737 MAX. Об этом пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, ведомство выяснит, не были ли нарушены нормы безопасности.

Напомним, Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air упал в октябре 2018 года. Тогда погибли 189 человек, в том числе члены экипажа.

10 марта 2019 года на 6-й минуте полета разбился Boeing 737 MAX эфиопской авиакомпании. Ни один из 157 человек, находившихся на борту, не выжил.

Ранее СМИ выяснили, что пилотов «Боинга» обучали при помощи приложения на планшете.