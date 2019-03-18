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Минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX

10:50, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
10:50, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#Минтранс\n#крушение самолета\n#самолет
Фото: Flickr
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Ведомство проверит нарушения норм безопасности при разрешении полетов.  

США. Минтранс США начал проверку, в ходе которой установит основания выдачи федеральным управлением гражданской авиации разрешений на полеты самолетов Boeing-737 MAX. Об этом пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, ведомство выяснит, не были ли нарушены нормы безопасности.  

Напомним, Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air упал в октябре 2018 года. Тогда погибли 189 человек, в том числе члены экипажа.

10 марта 2019 года на 6-й минуте полета разбился Boeing 737 MAX эфиопской авиакомпании. Ни один из 157 человек, находившихся на борту, не выжил.

Ранее СМИ выяснили, что пилотов «Боинга» обучали при помощи приложения на планшете.

10:50, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
115
0
#США\n#Минтранс\n#крушение самолета\n#самолет

 

 

 


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