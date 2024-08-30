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Пляжи города Волос в Греции усеяло десятками тонн мертвой рыбы

15:29, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пляжи города Волос в Греции усеяло десятками тонн мертвой рыбы
15:29, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Греция\n#река\n#наводнение\n#море\n#туристы\n#гостиницы\n#общепит\n#бизнес\n#ущерб\n#экология\n#рыба
Фото: pxhere.com
41
0

Ее вынесло в море из реки.

Волос. Греция. Километры побережья Эгейского моря возле греческого городка Волоса завалило дохлой рыбой. Она разлагается, отравляя воду и воздух, пишет «Российская газета» со ссылкой на Guardian.

Между тем, все побережье залива застроено отелями. Помимо убытков для туристической отрасли, ситуация грозит перерасти в экологическую катастрофу. 

Дохлую рыбу убирают экскаваторами. Власти города отчитались об уборке более чем 40 тонн за сутки.

По предварительной версии, пресноводных рыб вынесло в море из устья реки в результате наводнения. Попав в соленую воду, они погибли. Эксперты указывают на то, что устье реки не было перекрыто специальной сетью, что и привело к бедствию.

В местной ассоциации ресторанов и баров уже заявили, что опасаются массового разорения бизнеса в Волосе.

15:29, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Греция\n#река\n#наводнение\n#море\n#туристы\n#гостиницы\n#общепит\n#бизнес\n#ущерб\n#экология\n#рыба