В окрестностях Берлина после взрыва боеприпасов загорелся лес

Берлин. Германия. В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом вспыхнул пожар. Перед этим произошел взрыв боеприпасов на складе, расположенном в указанном районе, сообщает телеканал «Рен ТВ».

По данным городских оперативных служб, пламя охватило площадь в 1,5 гектара.

На складе в Груневальде хранились перед ликвидацией неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны, которые периодически находят в округе. Объект находится под контролем полиции.

Немецкие телеканалы сообщают, что взрывы гремят до сих пор, а огонь распространяется все шире, однако угрозы жилым домам нет. Гражданам советуют не открывать окна. Железную дорогу и автобан, соединяющие Берлин с Потсдамом, перекрыли.

Отмечается, что взрывы начались еще в ночь на 4 августа. Добавим, ситуацию с пожарами осложняет жаркая погода, установившаяся в Германии. Столбики термометров в Берлине поднимаются в последние дни до отметки 37 градусов.