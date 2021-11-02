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При атаке на госпиталь в Кабуле погибли не менее 23 человек

17:17, 02 ноября, 2021
Евгений Кандаков
При атаке на госпиталь в Кабуле погибли не менее 23 человек
17:17, 02 ноября, 2021
Евгений Кандаков
63
0
#взрыв\n#нападение\n#теракт\n#террор\n#террористы\n#больница\n#гибель людей\n#Афганистан
Фото: twitter.com/ArianaNews
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Россиян среди пострадавших нет.

Кабул. Афганистан. Террористы напали на госпиталь в Кабуле. В результате погибли как минимум 23 человека, пострадали порядка 50, сообщает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Информацию о потерях предоставил агентству один из сотрудников указанного медучреждения. Атака была произведена 2 ноября в первой половине дня, в ней участвовали смертники. Один из них подорвал взрывчатку у входа, остальные начали стрелять в охранников больницы. Очевидцы сообщают еще об одном взрыве, прозвучавшем после.

В госпитале проходили лечение раненые боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан».

По данным посольства России в Кабуле, никто из наших соотечественников в результате теракта не пострадал.

Напомним, в последнее время основной мишенью террористов в Афганистане становились шиитские мечети. 15 октября смертник устроил взрыв во время пятничной молитвы в Кандагаре, до этого подобные нападения происходили в Кундузе и Кабуле.

17:17, 02 ноября, 2021
Евгений Кандаков
63
0
#взрыв\n#нападение\n#теракт\n#террор\n#террористы\n#больница\n#гибель людей\n#Афганистан
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