При атаке на госпиталь в Кабуле погибли не менее 23 человек

Россиян среди пострадавших нет.

Кабул. Афганистан. Террористы напали на госпиталь в Кабуле. В результате погибли как минимум 23 человека, пострадали порядка 50, сообщает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Информацию о потерях предоставил агентству один из сотрудников указанного медучреждения. Атака была произведена 2 ноября в первой половине дня, в ней участвовали смертники. Один из них подорвал взрывчатку у входа, остальные начали стрелять в охранников больницы. Очевидцы сообщают еще об одном взрыве, прозвучавшем после.

В госпитале проходили лечение раненые боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан».

По данным посольства России в Кабуле, никто из наших соотечественников в результате теракта не пострадал.

Напомним, в последнее время основной мишенью террористов в Афганистане становились шиитские мечети. 15 октября смертник устроил взрыв во время пятничной молитвы в Кандагаре, до этого подобные нападения происходили в Кундузе и Кабуле.