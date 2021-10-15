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Не менее 7 прихожан мечети в Кандагаре погибли в результате взрыва

14:54, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
Не менее 7 прихожан мечети в Кандагаре погибли в результате взрыва
14:54, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#терроризм\n#террористы\n#взрыв в мечети\n#гибель людей\n#Афганистан
Фото: vk.com/rt_russian
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По другим данным, количество жертв составило порядка 30.

Кандагар. Афганистан. Еще один крупный теракт произошел на юге Афганистана. В результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре погибли как минимум 7 человек, ранены 13, сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство «Ашвака».

Турецкое агентство «Анадолу» сообщает, что погибли не менее 30 человек.

Мечеть Биби-Фатима в Кандагаре является крупнейшим религиозным центром мусульман-шиитов в регионе. На пятничную молитву там собралось много прихожан. Как предполагают, взрыв устроил террорист-смертник. 

Неделей ранее подобный взрыв прогремел в шиитской мечети в Кундузе на севере страны. Число жертв по уточненным данным достигло 150, ранены не менее 200 человек.

В начале октября бомбу взорвали также возле мечети Идгах в Кабуле, а 19 сентября в медресе в Джелалабаде на востоке страны.

14:54, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
100
0
#терроризм\n#террористы\n#взрыв в мечети\n#гибель людей\n#Афганистан
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