Не менее 7 прихожан мечети в Кандагаре погибли в результате взрыва

По другим данным, количество жертв составило порядка 30.



Кандагар. Афганистан. Еще один крупный теракт произошел на юге Афганистана. В результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре погибли как минимум 7 человек, ранены 13, сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство «Ашвака».

Турецкое агентство «Анадолу» сообщает, что погибли не менее 30 человек.

Мечеть Биби-Фатима в Кандагаре является крупнейшим религиозным центром мусульман-шиитов в регионе. На пятничную молитву там собралось много прихожан. Как предполагают, взрыв устроил террорист-смертник.

Неделей ранее подобный взрыв прогремел в шиитской мечети в Кундузе на севере страны. Число жертв по уточненным данным достигло 150, ранены не менее 200 человек.

В начале октября бомбу взорвали также возле мечети Идгах в Кабуле, а 19 сентября в медресе в Джелалабаде на востоке страны.