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В Абхазии установили личности двоих утонувших российских туристов

13:13, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
В Абхазии установили личности двоих утонувших российских туристов
13:13, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#море\n#туристы\n#МЧС\n#спасатели\n#трагедия\n#гибель людей\n#Липецк\n#Абхазия
Фото: mchsra.info
67
0

Трагедия произошла в окрестностях Гагры во время 7-балльного шторма.

Гагра. Абхазия. Двое россиян, утонувших в море неподалеку от Гагры, приехали в Абхазию из Липецка. Имена погибших установлены, заявили в пресс-службе МЧС республики.

Утонувшие — Золотарёв Юрий Михайлович, 1957 года рождения, и Стоякина Галина Николаевна, 1953 года рождения.

Сообщается, что, по предварительным данным, приехавшие на отдых липчане купались в 7-балльный шторм. 14 октября их тела извлекли из воды спасатели, а затем доставили в морг Гагрской районной больницы.

Напомним, в июле в окрестностях Гагры при похожих обстоятельствах утонули еще двое российских туристов. Кроме того, там же погибла женщина с ребенком, которых унесло в море течением реки.

13:13, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#море\n#туристы\n#МЧС\n#спасатели\n#трагедия\n#гибель людей\n#Липецк\n#Абхазия
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