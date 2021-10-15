В Абхазии установили личности двоих утонувших российских туристов

Трагедия произошла в окрестностях Гагры во время 7-балльного шторма.



Гагра. Абхазия. Двое россиян, утонувших в море неподалеку от Гагры, приехали в Абхазию из Липецка. Имена погибших установлены, заявили в пресс-службе МЧС республики.

Утонувшие — Золотарёв Юрий Михайлович, 1957 года рождения, и Стоякина Галина Николаевна, 1953 года рождения.

Сообщается, что, по предварительным данным, приехавшие на отдых липчане купались в 7-балльный шторм. 14 октября их тела извлекли из воды спасатели, а затем доставили в морг Гагрской районной больницы.

Напомним, в июле в окрестностях Гагры при похожих обстоятельствах утонули еще двое российских туристов. Кроме того, там же погибла женщина с ребенком, которых унесло в море течением реки.