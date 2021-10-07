Землетрясение в Пакистане унесло не менее 20 жизней

Более 200 получили травмы.



Кветта. Пакистан. Число жертв произошедшего в Пакистане землетрясения составило не менее 20 человек. Оно произошло в провинции Белуджистан в ночь на 7 октября, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал директор Управления по борьбе со стихийными бедствиями страны Насир Насир, более 200 жителей получили травмы. Разрушено свыше 100 домов, многие здания, включая правительственные, были повреждены.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от города Кветта. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 5,8. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7.

Напомним, в конце сентября на принадлежащих Испании Канарских островах произошла серия землетрясений, в результате которых лавой залило порядка 600 домов. Власти эвакуировали 6 тысяч жителей. В результате контакта раскаленной лавы с морской водой возникла угроза образования ядовитых облаков.