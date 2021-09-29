На Канарских островах могут образоваться токсичные облака из-за попадания лавы в океан

Из зоны бедствия эвакуировали более 6 тыс. человек.

Санта-Крус-де-Тенерифе. Испания. Лава из вулкана на Канарских островах достигла океана. Об этом пишет «Интерфакс».

Соприкосновение морской воды и лавы приведёт к образованию токсичных облаков чёрного или белого цветов. Происходящая реакция опасна для человека — от неё погиб один житель острова во время извержения вулкана в 1971 году.

От попадания лавы в солёную воду уже образовалась залежь высотой 50 м.

Напомним, извержение на вулканической гряде Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. С тех пор ситуация только усугубилась: около 600 зданий уже погребены лавой. Власти принялись эвакуировать живущих рядом людей: всего вывезено более 6 тыс. человек. Аэропорт на острове закрыт из-за скопления золы.

Учёные института вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что извержение может продолжаться почти три месяца. Самая долгая активность была зафиксирована в 1586 году — 84 дня.

В марте этого года в Исландии проснулся вулкан, спавший 6 тыс. лет. Его извержение продолжается и по сей день.