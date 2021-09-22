В австралийском штате Виктория произошло мощнейшее за последние 200 лет землетрясение

Власти получили десятки сообщений о разрушениях.



Мельбурн. Австралия. Мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в австралийском штате Виктория. Об этом пишет «Российская газета».

Эпицентр землетрясения, произошедшего во вторник, 21 сентября, находился в 180 км от Мельбурна. Тем не менее подземные толчки ощущались и в самой столице штата Виктория. Из-за опасности обрушения жителей некоторых многоэтажек пришлось эвакуировать.

Несмотря на то, что толчки ощущались всего несколько секунд, этого хватило, чтобы нанести повреждения некоторым зданиям — власти получили десятки сообщений о разрушениях. Это землетрясение уже называют самым мощным за последние 200 лет. Небольшую тряску ощущали и жители Аделаиды — она находится в 720 км от Мельбурна.

Жители Виктории назвали землетрясение «очень страшным»: на улице были разбросаны кирпичи, автомобили повреждены, в жилищах отключён свет, а кровля некоторых зданий обрушилась. Власти штата заявили, что находятся в режиме готовности, так как подземные толчки могут повториться через несколько месяцев или даже недель.