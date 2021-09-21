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Столб пепла от вулкана Этна в Италии поднялся на 9 километров

14:55, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Столб пепла от вулкана Этна в Италии поднялся на 9 километров
14:55, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
47
0
#Италия\n#вулкан
Фото: unsplash.com
47
0

Воздушным судам объявлено «красное предупреждение».

Палермо. Италия. Итальянский вулкан Этна вновь дал о себе знать: столб пепла от его извержения поднялся на высоту 9 км. Об этом пишет «Российская газета».

Сейсмическая активность вулкана Этна на Сицилии продолжает расти. Небольшая часть лавы направилась на юго-запад. Облако от выбросов достигло высоты, на которой летают самолёты — 9 тысяч метров. В связи с этим всем воздушным судам объявлено «красное предупреждение», однако аэропорт города Катания, находящийся в 30 км от вулкана, работает в обычном режиме. 

Сейсмологи считают, что активность Этны подходит к концу. Вулкан извергается с 31 июля.

Напомним, извержение на Канарских островах привело к эвакуации местных жителей.

14:55, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
47
0
#Италия\n#вулкан
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