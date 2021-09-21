Столб пепла от вулкана Этна в Италии поднялся на 9 километров

Воздушным судам объявлено «красное предупреждение».



Палермо. Италия. Итальянский вулкан Этна вновь дал о себе знать: столб пепла от его извержения поднялся на высоту 9 км. Об этом пишет «Российская газета».

Сейсмическая активность вулкана Этна на Сицилии продолжает расти. Небольшая часть лавы направилась на юго-запад. Облако от выбросов достигло высоты, на которой летают самолёты — 9 тысяч метров. В связи с этим всем воздушным судам объявлено «красное предупреждение», однако аэропорт города Катания, находящийся в 30 км от вулкана, работает в обычном режиме.

Сейсмологи считают, что активность Этны подходит к концу. Вулкан извергается с 31 июля.

Напомним, извержение на Канарских островах привело к эвакуации местных жителей.