В Канаде индейцы и эскимосы повалили статуи британских королев

Причиной вандализма стало обнаружение новых массовых захоронений детей коренного населения.



Виннипег. Канада. В ходе вспыхнувших в канадском Виннипеге волнений толпа снесла памятники британским королевам Виктории и Елизавете II. В беспорядках 1 июля участвовали представители коренного населения и поддержавшие их белые жители, пишет РБК со ссылкой на CBC.

Статуи коронованных особ возле здания законодательного собрания города облили красной краской и повалили с помощью веревок. В полиции Виннипега пообещали расследовать факт вандализма и принять меры. Однако на деле был задержан лишь один мужчина, причем за то, что пытался оскорбить участников беспорядков.

Участники акции были возмущены недостаточной, по их мнению, реакцией правительства Канады на обнаружение новых массовых захоронений детей коренных жителей, погибших в школах.

Сотни детских могил нашли в конце июня в Саскачеване с помощью георадара на месте бывшего интерната для маленьких индейцев и эскимосов. Заведение существовало с 1899 по 1997 год. Ранее, в конце мая, могилы более чем 200 детей раскопали возле бывшей школы-интерната для аборигенов в Камлупсе.

Родителей принуждали отдавать туда сыновей и дочерей. Власти надеялись таким способом ассимилировать аборигенов. Учреждения курировала Римско-католическая церковь. Всего через них прошли около 150 тыс. несовершеннолетних, из них умерли от болезней, плохого питания или несчастных случаев не менее 4 тыс.

Извинения коренным жителям по этому поводу принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Пятью годами ранее он уже выступал с подобными заявлениями. Однако аборигенам сказанных слов показалось недостаточно.

Напомним, в июне в столице Бразилии недовольные обсуждением в парламенте сдачи земель коренного населения в аренду индейцы ранили стрелами полицейских, охранявших здание.