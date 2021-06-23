Штурмовавшие парламент Бразилии индейцы ранили стрелами нескольких полицейских

Коренные жители страны недовольны планами властей разрешить аренду их земель для хозяйственных нужд.



Бразилиа. Бразилия. Представители коренных народов Бразилии использовали стрелы против полицейских при попытке штурма парламента страны. Беспорядки произошли 22 июня, трое стражей порядка были ранены, сообщает Рен ТВ.

Акция протеста бразильских индейцев у парламента была направлена против принятия закона, позволяющего брать в аренду их земли для добычи полезных ископаемых и возделывания сельхозкультур. До недавнего времени такая деятельность на землях коренных народов была в стране запрещена.

Индейцы прошли по улицам Бразилиа в национальных костюмах и попытались пройти в здание законодательного органа. Когда же полиция не пустила их, начались столкновения. Стражи порядка применили перцовый и слезоточивый газ. В ответ в них полетели стрелы.

Двое полицейских получили ранения в ногу, один - в грудь. Пострадавших доставили в больницу. Травмы получили и представители атакующей стороны. В парламент им прорваться не удалось.

Напомним, в США индейцы в знак протеста против захвата своих земель решили установить в Вашингтоне гигантский тотем.