Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Детство, украденное войной Лонгрид За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид

Штурмовавшие парламент Бразилии индейцы ранили стрелами нескольких полицейских

10:26, 23 июня, 2021
Евгений Кандаков
Штурмовавшие парламент Бразилии индейцы ранили стрелами нескольких полицейских
10:26, 23 июня, 2021
Евгений Кандаков
155
0
#парламент\n#полиция\n#стрельба\n#этнос\n#законы\n#Бразилия\n#акции протеста\n#беспорядки
Фото: pixabay.com
155
0

Коренные жители страны недовольны планами властей разрешить аренду их земель для хозяйственных нужд.

Бразилиа. Бразилия. Представители коренных народов Бразилии использовали стрелы против полицейских при попытке штурма парламента страны. Беспорядки произошли 22 июня, трое стражей порядка были ранены, сообщает Рен ТВ.

Акция протеста бразильских индейцев у парламента была направлена против принятия закона, позволяющего брать в аренду их земли для добычи полезных ископаемых и возделывания сельхозкультур. До недавнего времени такая деятельность на землях коренных народов была в стране запрещена.

Индейцы прошли по улицам Бразилиа в национальных костюмах и попытались пройти в здание законодательного органа. Когда же полиция не пустила их, начались столкновения. Стражи порядка применили перцовый и слезоточивый газ. В ответ в них полетели стрелы.

Двое полицейских получили ранения в ногу, один - в грудь. Пострадавших доставили в больницу. Травмы получили и представители атакующей стороны. В парламент им прорваться не удалось.

Напомним, в США индейцы в знак протеста против захвата своих земель решили установить в Вашингтоне гигантский тотем.

10:26, 23 июня, 2021
Евгений Кандаков
155
0
#парламент\n#полиция\n#стрельба\n#этнос\n#законы\n#Бразилия\n#акции протеста\n#беспорядки