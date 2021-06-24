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8 человек госпитализировали в США после обрушения многоквартирного дома

14:54, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
8 человек госпитализировали в США после обрушения многоквартирного дома
14:54, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
64
0
#США\n#происшествие\n#пострадавшие\n#обрушение дома
Фото: pixabay.com
64
0

Инцидент произошел в штате Флорида.

Майами-Бич. США. Частичное обрушение жилого здания произошло в американском городе Майами-Бич (штат Флорида). Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Miami Herald.

Развалилась как минимум одна из секций 12-этажного дома, или его половина. Объект расположен на Коллинс-авеню, в нем было порядка 100 квартир.

На месте работают несколько десятков пожарных машин, улицы в районе обрушения перекрыты.

По информации телеканала ABC13, в больницы доставили минимум 8 человек, количество пострадавших исчисляется десятками.

14:54, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
64
0
#США\n#происшествие\n#пострадавшие\n#обрушение дома