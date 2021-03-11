Россиян на борту затонувшего у берегов Румынии сухогруза не было

Перевозившее уголь судно было укомплектовано украинским экипажем.



Констанца. Румыния. В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз. Первоначально сообщалось, что судно было российским, но эта информация не подтвердилась, пишет «Интерфакс».

«Судно принадлежит эстонской компании, шло под флагом Коморских островов. Экипаж целиком украинский, россиян нет», - рассказали агентству в Росморречфлоте.

Известно, что сухогруз перевозил уголь из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу.

Экипаж состоял из 13 человек, в том числе 12 мужчин и одной женщины, все они граждане Украины.

11 марта стало известно о крушении углевоза. В последнем сообщении экипаж сообщил о намерении покинуть борт. 10 человек удалось спасти, двое погибли, судьба одного пока неизвестна.