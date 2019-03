Штаб командования ядерными силами США затопила Миссури

Небраска. США. Авиабаза в американской Небраске ушла под воду после разлива Миссури. Как пишет «РГ», на территории базируются дальние самолеты-разведчики, а также располагается штаб стратегического командования США STRATCOM.

Из бункера, находящегося в подземных помещениях авиабазы, ведется управление ядерными силами страны. Под водой оказались треть взлетно-посадочной полосы, часть перронов для парковки самолетов дальней электронной разведки, хранилище топлива и другие объекты. Всего из 200 строений затопленными оказались 30.

Уровень воды достиг 3 м. Отмечается, что самолеты не пострадали, их отбуксировали на сухие стоянки. Среди людей также нет пострадавших.

Вода в Миссури начала подниматься в пятницу, 15 марта, из-за таяния снега, паводка и заторов на реке.

В Небраске и Айове в результате наводнения погибли 3 человека, пишет Газета.ру со ссылкой на ABC News. Еще более 870 жителей штатов расположились по временных убежищах.

Всего разлились 16 рек.

В 74 городах и 65 округах Небраски ввели режим ЧС.

Here is my sisters house from yesterday morning to this morning in #Iowa. #iowaflooding #Iowa #NebraskaFlood2019 #nebraskaflooding #NebraskaStrong #iowastrong