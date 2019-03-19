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Штаб командования ядерными силами США затопила Миссури

11:04, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
11:04, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#ядерное оружие\n#стихи\n#наводнение\n#чрезвычайная ситуация\n#гибель людей
Фото: Ivan O'Gilvi (Твиттер)
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В Небраске ввели режим ЧС из-за наводнения.

Небраска. США. Авиабаза в американской Небраске ушла под воду после разлива Миссури. Как пишет «РГ», на территории базируются дальние самолеты-разведчики, а также располагается штаб стратегического командования США STRATCOM.

Из бункера, находящегося в подземных помещениях авиабазы, ведется управление ядерными силами страны. Под водой оказались треть взлетно-посадочной полосы, часть перронов для парковки самолетов дальней электронной разведки, хранилище топлива и другие объекты. Всего из 200 строений затопленными оказались 30.

Уровень воды достиг 3 м. Отмечается, что самолеты не пострадали, их отбуксировали на сухие стоянки. Среди людей также нет пострадавших.

Вода в Миссури начала подниматься в пятницу, 15 марта, из-за таяния снега, паводка и заторов на реке.

В Небраске и Айове в результате наводнения погибли 3 человека, пишет Газета.ру со ссылкой на ABC News. Еще более 870 жителей штатов расположились по временных убежищах.

Всего разлились 16 рек.

В 74 городах и 65 округах Небраски ввели режим ЧС.

Ivan O'Gilvi on Twitter

Затопленная авиабаза ВВС США Оффут, Небраска. Фото: https://t.co/dw4x8QMlWd

Phil on Twitter

Here is my sisters house from yesterday morning to this morning in #Iowa. #iowaflooding #Iowa #NebraskaFlood2019 #nebraskaflooding #NebraskaStrong #iowastrong

11:04, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
93
0
#США\n#ядерное оружие\n#стихи\n#наводнение\n#чрезвычайная ситуация\n#гибель людей

 

 

 


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