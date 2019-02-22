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Семерым судьям Киргизии грозит до 15 лет тюрьмы за коррупцию

11:40, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:40, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#коррупция\n#Киргизия\n#суд\n#преступная группировка
Фото: Public Domain Pictures
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По данным спецслужб, они выносили решения в пользу ОПГ.

Киргизия. В Киргизии семь судей стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Об этом пишет «РГ».

По данным спецслужб, они выносили решения в пользу организованных преступных группировок (ОПГ).  Таким образом служители Фемиды позволяли преступникам отнимать чужую собственность.

Отмечается, что рейдеры, в том числе, захватывали объекты горнодобывающей отрасли. Для Киргизии развитие этой сферы является стратегической задачей.

Каждому из судей грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

11:40, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#коррупция\n#Киргизия\n#суд\n#преступная группировка

 

 

 


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