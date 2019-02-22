Семерым судьям Киргизии грозит до 15 лет тюрьмы за коррупцию

По данным спецслужб, они выносили решения в пользу ОПГ.

Киргизия. В Киргизии семь судей стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Об этом пишет «РГ».

По данным спецслужб, они выносили решения в пользу организованных преступных группировок (ОПГ). Таким образом служители Фемиды позволяли преступникам отнимать чужую собственность.

Отмечается, что рейдеры, в том числе, захватывали объекты горнодобывающей отрасли. Для Киргизии развитие этой сферы является стратегической задачей.

Каждому из судей грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.