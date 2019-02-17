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Более 1,5 тыс человек эвакуировали на северо-востоке Парижа из-за бомбы времен войны

13:45, 17 февраля, 2019
Георгий Поветкин
13:45, 17 февраля, 2019
Георгий Поветкин
103
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#война\n#Париж\n#Франция\n#эвакуация\n#бомба
Фото: pixabay
103
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Ее обнаружили в районе Порт-де-ла Шапель.

Париж. Франция. Более 1,5 тыс человек эвакуировали на северо-востоке Парижа из-за обнаруженной бомбы времен войны Второй мировой войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на мэра французской столицы Анн Идальго.

Издание сообщает, что бомбу обнаружили в районе Порт-де-ла Шапель в 18-м городском округе.

 «По причине обезвреживания бомбы Второй мировой войны 1600 человек эвакуированы», — написала Идальго в Twitter.

Мэр также уточнила, что эвакуация прошла при сопровождении муниципальных служб.

13:45, 17 февраля, 2019
Георгий Поветкин
103
0
#война\n#Париж\n#Франция\n#эвакуация\n#бомба

 

 

 


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