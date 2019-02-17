Более 1,5 тыс человек эвакуировали на северо-востоке Парижа из-за бомбы времен войны

Ее обнаружили в районе Порт-де-ла Шапель.

Париж. Франция. Более 1,5 тыс человек эвакуировали на северо-востоке Парижа из-за обнаруженной бомбы времен войны Второй мировой войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на мэра французской столицы Анн Идальго.

Издание сообщает, что бомбу обнаружили в районе Порт-де-ла Шапель в 18-м городском округе.

«По причине обезвреживания бомбы Второй мировой войны 1600 человек эвакуированы», — написала Идальго в Twitter.

Мэр также уточнила, что эвакуация прошла при сопровождении муниципальных служб.