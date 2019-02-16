play
pause
  • $ 66.7 ↑
  • € 75.25 ↑

Американец убил 5 человек после того, как его уволили

12:30, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:30, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
177
0
#США\n#увольнения\n#гибель людей\n#стрельба
Фото: THEBELAAZ (Твиттер)
177
0

Еще, по меньшей мере, 5 человек ранены.

Иллинойс. США. В американском городе Аврора в штате Иллинойс мужчина открыл огонь после того, как его уволили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

В пятницу, 15 февраля, мужчина использовал пистолет с лазерным прицелом. Пять человек погибли, в том числе четверо полицейских. По меньшей мере, 5 человек ранены. Правоохранители ликвидировали стрелка.

Отмечается, что 45-летний мужчина работал в офисе Henry Pratt на протяжении 15 лет в качестве сборщика.

Полиции предстоит выяснить, планировал ли стрелок нападение заранее.

12:30, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
177
0
#США\n#увольнения\n#гибель людей\n#стрельба

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 февраля, 2019
4129

Пожилую жительницу Удмуртии спасли из заснеженного дачного домика

2910
11:57, 10 февраля, 2019

Все школы Ижевска закрыли на карантин

2768
17:30, 11 февраля, 2019

Начальника службы администрации кладбищ Ижевска арестовали по подозрению во взятке

2425
17:10, 12 февраля, 2019

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

2219
18:15, 14 февраля, 2019

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

14:41, 11 февраля, 2019
5753

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

2088
12:50, 15 февраля, 2019

СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова в Москве

1443
10:40, 14 февраля, 2019

Минус 15 кг за неделю: тающего на глазах мужчину спасли хирурги из Кемерово

1411
15:45, 12 февраля, 2019

Фура протащила 2 км легковушку с пассажирами по трассе Уфа-Оренбург

962
12:10, 13 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
4603

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

3333
19:00, 12 февраля, 2019

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2842
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2406
19:13, 10 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1653
18:03, 09 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: госдолг республики и мировое соглашение Задорожного

15 февраля, 2019

Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

15 февраля, 2019

Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

15 февраля, 2019