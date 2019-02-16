Американец убил 5 человек после того, как его уволили

Еще, по меньшей мере, 5 человек ранены.





Иллинойс. США. В американском городе Аврора в штате Иллинойс мужчина открыл огонь после того, как его уволили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

В пятницу, 15 февраля, мужчина использовал пистолет с лазерным прицелом. Пять человек погибли, в том числе четверо полицейских. По меньшей мере, 5 человек ранены. Правоохранители ликвидировали стрелка.

Отмечается, что 45-летний мужчина работал в офисе Henry Pratt на протяжении 15 лет в качестве сборщика.

Полиции предстоит выяснить, планировал ли стрелок нападение заранее.