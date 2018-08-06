В Венесуэле задержали 11 журналистов после покушения на Мадуро

Среди задержанных оказались сотрудники из Испании и Аргентины.

Каракас. Венесуэла. Власти Венесуэлы задержали 11 журналистов и работников средств массовой информации после покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщается на странице Национального профсоюза работников печати в Твиттере.

Среди задержанных оказались журналисты из Венесуэлы, Испании и Аргентины.

«Некоторых из них избили, других ограбили. Мы протестуем и просим наказать ответственных за это», - сообщает профсоюз.

Напомним, покушение на лидера страны произошло 5 августа. Отмечается, что причиной случившегося стали снаряжённые взрывчаткой беспилотники, которые удалось сбить. Политик обвинил в совершении преступления правую оппозицию и колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса.