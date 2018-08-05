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В Венесуэле совершено покушение на президента Николаса Мадуро

13:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
13:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#политика\n#власть и чиновники\n#власть\n#Венесуэла\n#покушение\n#Колумбия
Фото: globallookpress.com
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Политик обвинил в совершении преступления правую оппозицию и колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса.

Венесуэла. В Венесуэле совершено покушение на президента Николаса Мадуро. Политик обвинил в совершении преступления правую оппозицию и колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса, сообщает Интерфакс со ссылкой на информагентство Associated Press.

«Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить», - заявил Мадуро.

Он также заявил, что полиция произвела аресты в связи с инцидентом, однако не стал раскрывать деталей.

В свою очередь RT сообщает о том, что причиной случившегося стали снаряжённые взрывчаткой беспилотники, которые удалось сбить. 

Отметим, что власти Колумбии пока никак не отреагировали на обвинения. На данный момент отношения между странами остаются крайне напряженными со времен кризиса 2015 года, когда в рамках борьбы с колумбийскими бандами на территории Венесуэлы было введено чрезвычайное положение и закрылась граница.

13:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
135
0
#политика\n#власть и чиновники\n#власть\n#Венесуэла\n#покушение\n#Колумбия

 

 

 


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