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Эксперты: к пропаже малайзийского «Боинга» может быть причастен пилот

15:21, 15 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:21, 15 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#авиация\n#трагедия\n#катастрофа\n#Малайзия\n#загадки\n#крушение самолета
Фото: pixabay.com
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Установлено, что командир воздушного судна намеренно пытался запутать диспетчеров.

Сидней. Австралия. Пилот малайзийского Boeing 777-200 может быть виновником исчезновения самолета в марте 2014 года. Об этом, как сообщают «Известия», заявили австралийские эксперты.
К такому выводу они пришли, исходя из поступков командира воздушного судна, малазийца Захарии Ахмад Шаха. Как рассказал в эфире телеканала 9Now пилот и авиаинструктор Саймон Харди, летчик отключил системы обнаружения и вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда. Это говорит о том, что авиатор пытался сбить с толку диспетчеров. Кроме того, Ахмад Шах сделал крюк возле своего родного малайзийского штата Пинанг. По мнению специалиста, пилот таким образом простился с домом.
Иными словами, действия летчика указывают на то, что он собирался угнать или уничтожить лайнер. Кроме того, экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс не исключает, что Ахмад Шах мог надеть кислородную маску и внезапно разгерметизировать салон, чтобы пассажиры и члены экипажа потеряли сознание.
Вoeing авиакомпании Malaysia Airlines сообщением Куала-Лумпур - Пекин пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Об их судьбе с тех пор ничего неизвестно. Крушение лайнера, как предполагают, произошло в южной части Индийского океана.
 
15:21, 15 мая, 2018
Евгений Кандаков
409
0
#авиация\n#трагедия\n#катастрофа\n#Малайзия\n#загадки\n#крушение самолета

 

 

 


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