Эксперты: к пропаже малайзийского «Боинга» может быть причастен пилот

Установлено, что командир воздушного судна намеренно пытался запутать диспетчеров.

Сидней. Австралия. Пилот малайзийского Boeing 777-200 может быть виновником исчезновения самолета в марте 2014 года. Об этом, как сообщают «Известия» , заявили австралийские эксперты.

К такому выводу они пришли, исходя из поступков командира воздушного судна, малазийца Захарии Ахмад Шаха. Как рассказал в эфире телеканала 9Now пилот и авиаинструктор Саймон Харди, летчик отключил системы обнаружения и вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда. Это говорит о том, что авиатор пытался сбить с толку диспетчеров. Кроме того, Ахмад Шах сделал крюк возле своего родного малайзийского штата Пинанг. По мнению специалиста, пилот таким образом простился с домом.

Иными словами, действия летчика указывают на то, что он собирался угнать или уничтожить лайнер. Кроме того, экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс не исключает, что Ахмад Шах мог надеть кислородную маску и внезапно разгерметизировать салон, чтобы пассажиры и члены экипажа потеряли сознание.

Вoeing авиакомпании Malaysia Airlines сообщением Куала-Лумпур - Пекин пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Об их судьбе с тех пор ничего неизвестно. Крушение лайнера, как предполагают, произошло в южной части Индийского океана.