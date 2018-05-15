Почти 60 человек погибли в протестах в секторе Газа после открытия консульства США в Иерусалиме

Действия Вашингтона, признавшего священный город столицей Израиля, вызвали яростный протест со стороны палестинцев.

Газа. Палестина. Почти 60 человек погибли в ходе протестов в секторе Газа после открытия консульства США в Иерусалиме. На границе Палестины и Израиля продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими военными, сообщают «Известия».

Так, ситуация на территории между двумя странами обострилась накануне, 14 мая. Действия Вашингтона, признавшего священный город столицей Израиля, вызвали яростный протест со стороны палестинцев.

Демонстранты вышли к границам сектора и забрасывали израильских военных взрывными устройствами и «коктейлями Молотова». В ответ по людям начали стрелять на поражение, что привело к массовым жертвам.

Напомним, накануне высказал свою позицию о действиях США исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров. Дипломат осудил открытие американского посольства в Иерусалиме.