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Почти 60 человек погибли в протестах в секторе Газа после открытия консульства США в Иерусалиме

09:32, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
09:32, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
908
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#США\n#Израиль\n#Иерусалим\n#конфликт\n#люди\n#акции протеста\n#консульство\n#Палестина
Фото: vk.com
908
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Действия Вашингтона, признавшего священный город столицей Израиля, вызвали яростный протест со стороны палестинцев.

Газа. Палестина. Почти 60 человек погибли в ходе протестов в секторе Газа после открытия консульства США в Иерусалиме. На границе Палестины и Израиля продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими военными, сообщают «Известия».  

Так, ситуация на территории между двумя странами обострилась накануне, 14 мая. Действия Вашингтона, признавшего священный город столицей Израиля, вызвали яростный протест со стороны палестинцев.  

Демонстранты вышли к границам сектора и забрасывали израильских военных взрывными устройствами и «коктейлями Молотова». В ответ по людям начали стрелять на поражение, что привело к массовым жертвам.  

Напомним, накануне высказал свою позицию о действиях США исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров. Дипломат осудил открытие американского посольства в Иерусалиме. 

09:32, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
908
0
#США\n#Израиль\n#Иерусалим\n#конфликт\n#люди\n#акции протеста\n#консульство\n#Палестина

 

 

 


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