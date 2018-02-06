В Южной Корее отравились более 1200 охранников Олимпиады-2018

Их пришлось заменить военнослужащими.

Пхёнчхан. Южная Корея. Кишечная инфекция поразила сотрудников охранного предприятия, привлеченного для обслуживания Зимних Олимпийских игр-2018. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу.

Первоначально заболели порядка 40 человек. Их отправили в больницу с диагнозом «норовирус». Позже инфекция была установлена еще у примерно 1200 охранников. Их тоже пришлось госпитализировать, а работу, которую они выполняли, поручить военнослужащим.

По факту массового заболевания проводится проверка. Отмечается, что охранники были размещены не в Олимпийской деревне, а в молодежном центре.