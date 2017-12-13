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      В Нью-Йорке подозреваемому в совершении теракта предъявили обвинения

      09:48, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:48, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      140
      0
      #терроризм\n#полиция\n#теракт\n#Нью-Йорк\n#Исламское государство\n#обвинение
      Фото: pixabay.com
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      Сам он заявил, что действовал от лица запрещенной в России группировки «Исламское государство».

      Нью-Йорк. США. Департамент полиции Нью-Йорка предъявил обвинения подозреваемому в совершении теракта у автовокзала Порт-Аторити и станции метро «Тайм Сквер». Как пишут Известия.ру, об этом правоохранители сообщили в Twitter.  

      Согласно сообщению, 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Уллах обвиняется в незаконном владении оружием, поддержке терроризма и создании террористической угрозы.  

      В свою очередь сам Уллах заявил, что действовал от лица террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Кроме того, он рассказал, что специально собрал бомбу и организовал атаку в будний день.  

      Напомним, взрывы прогремели в Нью-Йорке 11 декабря. Самодельные взрывные устройства сработали в районе автовокзала Порт-Аторити и возле станции метро «Тайм Сквер». В результате инцидента пострадали несколько человек. Позже мэр города Билл де Блазио назвал произошедшее терактом.

      09:48, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      140
      0
      #терроризм\n#полиция\n#теракт\n#Нью-Йорк\n#Исламское государство\n#обвинение

       

       

       

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