В Нью-Йорке подозреваемому в совершении теракта предъявили обвинения

Сам он заявил, что действовал от лица запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Нью-Йорк. США. Департамент полиции Нью-Йорка предъявил обвинения подозреваемому в совершении теракта у автовокзала Порт-Аторити и станции метро «Тайм Сквер». Как пишут Известия.ру, об этом правоохранители сообщили в Twitter.

Согласно сообщению, 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Уллах обвиняется в незаконном владении оружием, поддержке терроризма и создании террористической угрозы.

В свою очередь сам Уллах заявил, что действовал от лица террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Кроме того, он рассказал, что специально собрал бомбу и организовал атаку в будний день.

Напомним, взрывы прогремели в Нью-Йорке 11 декабря. Самодельные взрывные устройства сработали в районе автовокзала Порт-Аторити и возле станции метро «Тайм Сквер». В результате инцидента пострадали несколько человек. Позже мэр города Билл де Блазио назвал произошедшее терактом.

