Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

В результате столкновения погиб 78-летний мужчина.

Таллахасси. США. Известная американская теннисистка Винус Уильямс стала участницей дорожно-транспортной аварии, в результате которой погиб пожилой 78-летний мужчина. Как пишет ИА REGNUM, инцидент произошел еще в начале июня, однако об этом широкой общественности стало известно только сейчас.

По информации СМИ, авария случилась в штате Флорида. Находясь за рулем своего автомобиля, четырехкратная олимпийская чемпионка на одном из перекрестков столкнулась с другой машиной. В результате этого мужчина и его супруга, управляющие другим транспортным средством, получили серьезные травмы и были госпитализированы. В настоящее время пострадавший скончался от полученных ран.

Правоохранители называют виновницей аварии известную теннисистку, так как она нарушила правила дорожного движения. В ходе расследования всех обстоятельств случившегося Винус Уильямс прошла медицинское освидетельствование. По результатам исследования алкоголя или наркотических средств в ее крови выявлено не было.

Напомним, Винус Уильямс является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и пятикратной победительницей Уимблдонского турнира. Также известна как старшая сестра Серены Уильямс.