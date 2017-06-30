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      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      10:00, 30 июня, 2017
      Новичок
      10:00, 30 июня, 2017
      Новичок
      352
      0
      #спорт\n#ДТП\n#авария\n#смерть\n#травматизм\n#теннис
      Фото: twitter.com
      352
      0

      В результате столкновения погиб 78-летний мужчина.

      Таллахасси. США. Известная американская теннисистка Винус Уильямс стала участницей дорожно-транспортной аварии, в результате которой погиб пожилой 78-летний мужчина. Как пишет ИА REGNUM, инцидент произошел еще в начале июня, однако об этом широкой общественности стало известно только сейчас. 

      По информации СМИ, авария случилась в штате Флорида. Находясь за рулем своего автомобиля, четырехкратная олимпийская чемпионка на одном из перекрестков столкнулась с другой машиной. В результате этого мужчина и его супруга, управляющие другим транспортным средством, получили серьезные травмы и были госпитализированы. В настоящее время пострадавший скончался от полученных ран. 

      Правоохранители называют виновницей аварии известную теннисистку, так как она нарушила правила дорожного движения. В ходе расследования всех обстоятельств случившегося Винус Уильямс прошла медицинское освидетельствование. По результатам исследования алкоголя или наркотических средств в ее крови выявлено не было. 

      Напомним, Винус Уильямс является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и пятикратной победительницей Уимблдонского турнира. Также известна как старшая сестра Серены Уильямс.

      10:00, 30 июня, 2017
      Новичок
      352
      0
      #спорт\n#ДТП\n#авария\n#смерть\n#травматизм\n#теннис

       

       

       

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