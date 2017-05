Кабул. Афганистан. Минимум два человека погибли в результате взрыва у посольства США в районе Макроян в Кабуле. Поврежденными оказались два автомобиля, сообщают «Известия».

По данным местных СМИ, взрыв осуществил террорист-смертник. Целью преступников был транспорт коалиции НАТО.

KabulExplosion - at least 2 civilian cars were damaged in the explosion that rocked downtown #Kabul at about 8am this morning #Afghanistan