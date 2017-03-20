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      Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП в Мозамбике

      14:25, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      14:25, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      91
      0
      #ДТП\n#мотоциклы\n#Африка
      Фото: pixabay.com
      91
      0

      На высокой скорости он упал с мотоцикла и потерял сознание.

      Мозамбик. Африка. Британский телеведущий Ричард Хаммонд участвовал в съемках программы The Grand Tour, преемника Top Gear, и попал в ДТП. По сведениям «Интерфакс», авария произошла в отдаленной части континента, где ситуация с оказанием первой медицинской помощи достаточно сложная. Несмотря на сильный ушиб и потерю сознания, Хаммонд отказался от госпитализации.  

      Ровно 11 лет назад телеведущий уже получал серьезную травму. Во время съемок Top Gear он не справился с управлением автомобиля на реактивной тяге. В результате аварии Хаммонд провел пять недель в больнице.

      14:25, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      91
      0
      #ДТП\n#мотоциклы\n#Африка
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