Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП в Мозамбике

На высокой скорости он упал с мотоцикла и потерял сознание.

Мозамбик. Африка. Британский телеведущий Ричард Хаммонд участвовал в съемках программы The Grand Tour, преемника Top Gear, и попал в ДТП. По сведениям «Интерфакс», авария произошла в отдаленной части континента, где ситуация с оказанием первой медицинской помощи достаточно сложная. Несмотря на сильный ушиб и потерю сознания, Хаммонд отказался от госпитализации.

Ровно 11 лет назад телеведущий уже получал серьезную травму. Во время съемок Top Gear он не справился с управлением автомобиля на реактивной тяге. В результате аварии Хаммонд провел пять недель в больнице.