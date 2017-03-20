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      Троих американских военных расстрелял афганский солдат на базе НАТО

      09:00, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      60
      0
      #НАТО\n#США\n#Афганистан
      Фото: pixabay.com
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      Об этом сообщается в твиттере штаба операции Североатлантического альянса.

      Афганистан. Афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе НАТО в Афганистане. Об этом сообщается в официальном твиттере штаба операции Североатлантического альянса «Решительная поддержка» в стране.

      Пострадали три человека.

      «Трое американских солдат были ранены в результате того, что афганский солдат открыл огонь на базе в провинции Гильменд. Военнослужащим США оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

      09:00, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      60
      0
      #НАТО\n#США\n#Афганистан
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