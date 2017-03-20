Троих американских военных расстрелял афганский солдат на базе НАТО

Об этом сообщается в твиттере штаба операции Североатлантического альянса.

Афганистан. Афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе НАТО в Афганистане. Об этом сообщается в официальном твиттере штаба операции Североатлантического альянса «Решительная поддержка» в стране.

Пострадали три человека.

«Трое американских солдат были ранены в результате того, что афганский солдат открыл огонь на базе в провинции Гильменд. Военнослужащим США оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.