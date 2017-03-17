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      Самолет с министром обороны Швеции эвакуировали из-за сообщения о бомбе

      15:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      15:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      87
      0
      #авиаперелёты\n#авиарейсы\n#самолёты\n#бомба\n#Швеция
      87
      0

      Судно остановили на взлетной полосе.

      Швеция. Пассажиров самолета в шведском Лулео эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Как пишет Life.ru, на борту также находился министр обороны страны Петер Хультквист.

      «Голос звонившего был молодой. Звонок интерпретировали как телефонный розыгрыш, голос был мужским, но наверняка мы не знаем», - сказали в местной полиции.

      Воздушное судно остановили на взлетно-посадочной полосе. В Минобороны Швеции комментировать ситуацию отказались.

      «Мы не раскрываем графики или какие-либо детали наших поездок», - сказали в ведомстве.

      15:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      87
      0
      #авиаперелёты\n#авиарейсы\n#самолёты\n#бомба\n#Швеция
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