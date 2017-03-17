Самолет с министром обороны Швеции эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Судно остановили на взлетной полосе.

Швеция. Пассажиров самолета в шведском Лулео эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Как пишет Life.ru, на борту также находился министр обороны страны Петер Хультквист.

«Голос звонившего был молодой. Звонок интерпретировали как телефонный розыгрыш, голос был мужским, но наверняка мы не знаем», - сказали в местной полиции.

Воздушное судно остановили на взлетно-посадочной полосе. В Минобороны Швеции комментировать ситуацию отказались.

«Мы не раскрываем графики или какие-либо детали наших поездок», - сказали в ведомстве.