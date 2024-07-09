Победу в конкурсе виртуальной красоты присудили нейромодели из Марокко

Лондон. Великобритания. Созданная искусственным интеллектом модель Кенза Лейли из Марокко была признана лучшей на первом в мире конкурсе красоты «Мисс ИИ». В нем «участвовали» девушки, существующие лишь в виртуальном мире, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Если верить соцсетям Кензы Лейли, на которые подписаны почти 200 тыс. поклонников, она живет в Марокко, носит хиджаб и борется за эмансипацию женщин Востока. В аккаунтах девушки регулярно появляются видео на 7 разных языках, при этом она отвечает на вопросы подписчиков в режиме реального времени.

Авторы проекта получили приз в 20 тыс. долларов США. Виртуальная модель разместила на своих страницах видеоролик с благодарностью жюри и соперницам.

Второе место присудили Лалине, по легенде являющейся француженкой. Бронзовую награду получила португальская путешественница Оливия.

Напомним, о проведении первого в мире конкурса красоты среди созданных искусственным интеллектом (ИИ) моделей было объявлено в апреле 2024 года. Киберкрасотки должны были безупречно выглядеть, проявлять активность в соцсетях, а их разработчикам предстояло показать свое умение использовать современные технологии. Всего на конкурс «Мисс ИИ» было выдвинуто больше 1500 виртуальных моделей.