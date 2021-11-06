Apple наняла бывшего инженера Tesla для создания своего электрокара

В будущем планируется массовое производство машин.

Купертино. США. Компания Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура. Об этом сообщает «Газета.ру»

Ранее мужчина разрабатывал беспилотный автомобиль. Теперь под руководством своего бывшего коллеги из Tesla Стюарта Бауэрса он будет работать над программным обеспечением автомобиля.

В 2021 году Apple и Hyundai заключили сделку о совместном производстве «яблочного» электрокара. По плану в 2022 году могла выйти «бета-версия» автомобиля, а запуск массового производства — в 2024 году.

В настоящее время компания договаривается с корейскими и японскими автопроизводителями и поставщиками компонентов.