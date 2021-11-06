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Apple наняла бывшего инженера Tesla для создания своего электрокара

12:12, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Apple наняла бывшего инженера Tesla для создания своего электрокара
12:12, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Apple\n#техника\n#гаджеты\n#Hi-Tech\n#автомобиль\n#проект
Фото: twenty20.com
179
0

В будущем планируется массовое производство машин.

Купертино. США. Компания Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура. Об этом сообщает «Газета.ру»

Ранее мужчина разрабатывал беспилотный автомобиль. Теперь под руководством своего бывшего коллеги из Tesla Стюарта Бауэрса он будет работать над программным обеспечением автомобиля.

В 2021 году Apple и Hyundai заключили сделку о совместном производстве «яблочного» электрокара. По плану в 2022 году могла выйти «бета-версия» автомобиля, а запуск массового производства — в 2024 году.

В настоящее время компания договаривается с корейскими и японскими автопроизводителями и поставщиками компонентов.

12:12, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
179
0
#Apple\n#техника\n#гаджеты\n#Hi-Tech\n#автомобиль\n#проект
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