SpaceX запустила в космос корабль Crew Dragon с экипажем из непрофессиональных астронавтов

Все места на нем выкупил миллиардер Джаред Айзекман.



Хьюстон. США. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Рейс коммерческий, на борту находятся 4 человека – все они не являются профессиональными астронавтами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании SpaceX.

Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 16 сентября в 03:02 МСК. Высота орбиты составляет 575 км, это выше нынешней орбиты Международной космической станции, а также всех пилотируемых полетов, стартовавших с Земли ранее.

В составе экипажа - 38-летний глава компании Shift4 Payments, миллиардер Джаред Айзекман. Он выкупил все места в этом рейсе. Вместе с собой он принял на борт детского врача Хейли Арсено, бывшую кандидатку в астронавты NASA Сиан Проктор и инженера компании Lockheed Martin Кристофера Семброски.

Полет должен продлится 3 суток и завершиться приводнением неподалеку от берегов Флориды.