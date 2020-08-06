Facebook запустил конкурента приложению TikTok

Снимать и выкладывать видеоролики теперь можно в Instagram.



Менло-Парк. США. Аналог популярного китайского сервиса TikTok создала компания Facebook. Он работает на платформе Instagram, сообщает телеканал «360 градусов».

Сервис называется Instagram Reels. Как и в TikTok, его пользователи могут снимать короткие ролики с визуальными и звуковыми эффектами. Также доступны различные фильтры и функция монтажа. В Instagram Reels загружаются и готовые ролики. Делиться видео можно либо только со своими друзьями, либо со всеми пользователями в мире.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп пригрозил запретить TikTok на территории страны. По его мнению, компания-владелец сервиса собирает данные о пользователях и передает их в китайские спецслужбы. Между тем Microsoft предложил создавшей TikTok фирме ByteDance продать приложение. В этом случае сеть продолжит работать в Соединенных Штатах.