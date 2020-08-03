Microsoft пообещала спасти TikTok от санкций США

Компания намерена приобрести приложение.



Редмонд. США. Microsoft подтвердила свое желание купить китайскую социальную сеть TikTok. Об этом сообщается в официальном блоге компании, пишет «Российская газета».

В ближайшее время американский производитель программного обеспечения обсудит с владельцем TikTok, компанией ByteDance, цену вопроса. Покупку сервиса Microsoft планирует завершить до 15 сентября. Также в компании дали понять, что надеются на продолжение диалога с президентом и правительством США.

Если сделка состоится, TikTok сумеет избежать санкций США. Ранее ввести их пригрозил президент Дональд Трамп. По его мнению, популярная среди подростков соцсеть может быть проводником влияния компартии КНР.

Как сообщалось ранее, несмотря на угрозы Трампа, TikTok отказались прекращать свою работу в США. Об этом заявила генеральный менеджер соцсети Ванесса Паппас. Также она выразила надежду на поддержку со стороны американских пользователей.