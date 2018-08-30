Apple купила компанию-разработчика «голографических» линз

Команда уже два года работает над «умным стеклом».

США. Компания Apple купила стартап Akonia Holographics, в рамках которого шла разработка «умного голографического стекла». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Как стало известно «Файнаншл таймс», в Apple уже два года есть секретная команда, которая работает над «умным стеклом».

«Эпл» подтвердило покупку «Аконии», но отказалось давать комментарии.

«Apple иногда покупает маленькие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели и планы», - сказали в компании.