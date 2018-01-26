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      Как в Snapchat: пользователи Твиттера смогут публиковать видео с анимацией

      12:18, 26 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:18, 26 января, 2018
      Александра Бобрович
      148
      0
      #технологии\n#видео\n#социальные сети\n#Twitter\n#фотографии\n#анимация
      Фото: pixabay.com
      148
      0

      Разработчики сервиса подготовили демоверсию новой функции.

      Калифорния. США. Твиттер готовится запустить новую функцию по обмену анимированными фотографиями и видеороликами, как в Snapchat. Как пишет Bloomberg, разработчики подготовили демоверсию новой функции.  

      Источник, близкий к ситуации, сообщил изданию, что к настоящему времени механизм работы новой функции полностью готов и даже прошел некоторые технические тесты. Однако пока программисты не могут представить ее широкой общественности, потому что не определились с дизайном.  

      Предполагается, что после запуска пользователи социальной сети смогут публиковать и пересылать между собой фото и видео по аналогии со Snapchat. К каждому изображению или кадру можно будет добавить текст или рисунок или любой другой анимированный элемент на 24 часа.  

      Пока точная дата запуска таких публикаций неизвестна. Источник Bloomberg полагает, что они появятся в социальной сети в ближайшие месяцы. Отмечается, что руководство Твиттера пока эту информацию никак не прокомментировало. 

      12:18, 26 января, 2018
      Александра Бобрович
      148
      0
      #технологии\n#видео\n#социальные сети\n#Twitter\n#фотографии\n#анимация

       

       

       

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