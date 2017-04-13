Apple создаст собственный глюкометр

По предварительной информации, для этого задействуют оптические датчики.

Калифорния. США. Американская корпорация Apple намерена разработать устройство для постоянного неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови человека. Для этой цели она уже наняла группу ученых-биомедиков, сообщает CNBC.

Сообщается, что такая технология может стать настоящим «Святым Граалем» для ученых, поскольку многие компании, которые занимались поиском решения, потерпели неудачу.

Детали проекта не раскрываются, но по некоторым данным, Apple разрабатывает оптические датчики, способные пропускать свет через кожу и измерять показания глюкозы в крови.