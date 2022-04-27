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В Китае человек впервые заразился штаммом птичьего гриппа H3N8

12:56, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
В Китае человек впервые заразился штаммом птичьего гриппа H3N8
12:56, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
259
0
#Китай\n#птичий грипп\n#заболевание\n#дети
Фото: twenty20.com
259
0

Четырехлетний мальчик подхватил грипп после контакта с домашней птицей.

Чжумадянь. Китай. В Китае выявили первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на агентство BNO News.

4-летний ребенок, проживающий в городе Чжумадянь, подхватил вирус 5 апреля после контакта с домашней птицей. 10 апреля у мальчика ухудшилось состояние и его доставили в больницу. Все близкие заболевшего здоровы.

Комиссия сообщила, что у штамма H3N8 пока нет способности эффективно инфицировать людей, следовательно, возникновение крупной эпидемии маловероятно.

Этим штаммом заражаются птицы, собаки и лошади, но ранее не было зафиксировано случаев, когда птичий грипп передавался человеку.

12:56, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
259
0
#Китай\n#птичий грипп\n#заболевание\n#дети