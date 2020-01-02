Эксперты ВОЗ опровергли стереотип о пользе рассолов при похмелье

Маринованные овощи и квашеная капуста не окажут на печень никакого лечебного воздействия.
Женева. Швейцария. Специалисты Всемирной организации здравоохранения опровергли стереотип о пользе рассолов при похмелье. Росбалт со ссылкой на РИА «Новости» сообщает, что заявление сделал эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Эмбарек и его коллеги посчитали, что маринованные овощи и квашеная капуста не являются лекарственным средством и не окажут на печень никакого лечебного воздействия. Для того, чтобы её уберечь, нужно употреблять все в меру, потому что несколькими продуктами невозможно «компенсировать плохое питание или излишества во время праздников».
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