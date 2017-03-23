Ученые из Стокгольма выяснили, как спрогнозировать собственную смерть

Сделать это можно с помощью обоняния.

Стокгольм. Швеция. Ученые пришли к выводу, что обоняние позволяет спрогнозировать собственную смерть. На протяжении 10 лет они исследовали около 2 тыс. шведов в возрасте 40-90 лет, сообщает «Царьград».

Все испытуемые проходили медобследование и тесты на распознавание запахов. Им предлагалось выполнить 13 заданий. Один неправильный ответ повышает риск смерти на 8%.

Когда человек перестает различать запахи, в его голове начинают происходить необратимые процессы, приводящие к смерти, считают ученые. На сегодняшний день данный механизм до конца не изучен ими. «В дальнейшем мы попытаемся определить биологические процессы, которые могут объяснить это явление», - рассказал один из авторов исследования Йонас Олофссон.