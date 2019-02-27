Столица Словакии станет четвертым главным городом Евросоюза с такой должностью.

Братислава. Словакия. В Братиславе появится ночной мэр. Об этом пишет «Евро Пульс».

В его обязанности войдет развитие ночной жизни столицы, а также роль посредника между владельцами заведений, работающих в темное время суток, и властями. Кроме того, мэр будет отвечать за безопасность: от создания комплекса освещения города до взаимодействия с полицией по работе ночного патруля.

В целом глава должен создать долгосрочную стратегию развития жизни столицы в ночное время.

Отмечается, что Братислава станет четвертой столицей Евросоюза, где есть эта должность. Первооткрывателем в 2012 году стал Амстердам. Позже «мэром ночи» обзавелись Лондон и Прага.