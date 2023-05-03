В Мексике умер знакомый россиянам по сериалу «Богатые тоже плачут» актер

Мехико. Мексика. В Мехико ушел из жизни 80-летний актер Гастон Тусет. Причина смерти артиста неизвестна, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Ruetir,

Россияне помнят Гастона Тусета по ролям в популярных в нашей стране в 90-е годы мексиканских сериалах. Так, в «мыльной опере» «Богатые тоже плачут» артист сыграл доктора Суареса, а «Дикой Розе» он исполнил роль Роке. Кроме того, Тусет снимался в теленовеллах «Моя вторая мама», «Искорка», «Вивиана», «Тень прошлого». Также он снял в качестве режиссера 10 фильмов.

Добавим, Гастон Тусет родился в Аргентине, но большую часть жизни прожил в Мексике.