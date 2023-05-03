Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Мексике умер знакомый россиянам по сериалу «Богатые тоже плачут» актер

13:40, 03 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Мексике умер знакомый россиянам по сериалу «Богатые тоже плачут» актер
13:40, 03 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
218
0
#Мексика\n#Аргентина\n#культура\n#кино\n#сериалы\n#актеры\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
218
0

Также Гастон Тусет исполнял роли в «Дикой Розе», «Моей второй маме» и других фильмах.

Мехико. Мексика. В Мехико ушел из жизни 80-летний актер Гастон Тусет. Причина смерти артиста неизвестна, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Ruetir,

Россияне помнят Гастона Тусета по ролям в популярных в нашей стране в 90-е годы мексиканских сериалах. Так, в «мыльной опере» «Богатые тоже плачут» артист сыграл доктора Суареса, а «Дикой Розе» он исполнил роль Роке. Кроме того, Тусет снимался в теленовеллах «Моя вторая мама», «Искорка», «Вивиана», «Тень прошлого». Также он снял в качестве режиссера 10 фильмов.

Добавим, Гастон Тусет родился в Аргентине, но большую часть жизни прожил в Мексике.

13:40, 03 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
218
0
#Мексика\n#Аргентина\n#культура\n#кино\n#сериалы\n#актеры\n#смерть\n#некролог