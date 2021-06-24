Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Детство, украденное войной Лонгрид За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид

Картина маслом: написанный Черчиллем пейзаж продали с аукциона за 1,8 млн долларов

11:34, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
Картина маслом: написанный Черчиллем пейзаж продали с аукциона за 1,8 млн долларов
11:34, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
144
0
#культура\n#искусство\n#живопись\n#США\n#Великобритания\n#аукцион
Фото: скриншот видео с instagram.com/phillipsauction
144
0

Политик нарисовал лес с водоемом и подарил пейзаж миллиардеру Онассису.

Нью-Йорк. США. Полотно кисти премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля ушло с молотка за 1,8 млн долларов (около 130,5 млн рублей). Торги прошли 23 июня в Нью-Йорке, сообщает Рен ТВ со ссылкой на сайт аукционного дома Phillips.

Произведение называется «Ров, Брекклс» и был написан маслом летом 1921 года. Политик нарисовал лес и ров с водой неподалеку от городка Брекклс в Англии.

Известно, что в середине прошлого века этот пейзаж Черчилль подарил своему другу, греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. Тот высоко оценил произведение и даже вывесил в салоне своей яхты «Кристина» рядом с полотнами Эль Греко, Вермеера и Гогена.

Уинстон Черчилль (1874-1965) увлекся живописью в зрелом возрасте и нарисовал за свою жизнь примерно 540 картин. Некоторые находятся в частных собраниях, основная часть хранится у его наследников.

11:34, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
144
0
#культура\n#искусство\n#живопись\n#США\n#Великобритания\n#аукцион