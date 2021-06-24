Картина маслом: написанный Черчиллем пейзаж продали с аукциона за 1,8 млн долларов

Политик нарисовал лес с водоемом и подарил пейзаж миллиардеру Онассису.



Нью-Йорк. США. Полотно кисти премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля ушло с молотка за 1,8 млн долларов (около 130,5 млн рублей). Торги прошли 23 июня в Нью-Йорке, сообщает Рен ТВ со ссылкой на сайт аукционного дома Phillips.

Произведение называется «Ров, Брекклс» и был написан маслом летом 1921 года. Политик нарисовал лес и ров с водой неподалеку от городка Брекклс в Англии.

Известно, что в середине прошлого века этот пейзаж Черчилль подарил своему другу, греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. Тот высоко оценил произведение и даже вывесил в салоне своей яхты «Кристина» рядом с полотнами Эль Греко, Вермеера и Гогена.

Уинстон Черчилль (1874-1965) увлекся живописью в зрелом возрасте и нарисовал за свою жизнь примерно 540 картин. Некоторые находятся в частных собраниях, основная часть хранится у его наследников.